Almanya'da Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Yaralandı

Güncelleme:
Essen'deki bir meslek okulunda 17 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 45 yaşındaki kadın öğretmen yaralandı. Saldırgan kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.

Haber: İlhan Baba

(ESSEN) - Almanya'nın Essen kentinde bir meslek okulunda 17 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 45 yaşındaki kadın öğretmen göğüs ve karın bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan, polisin müdahalesiyle yaralı olarak yakalandı. Öğretmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırının ardından okuldan kaçan öğrenci, polis tarafından Essen Merkez İstasyonu yakınlarındaki bir parkta yakalandı. Polisin açıklamasına göre, gözaltına alınmak istenen genç elindeki bıçakla polislere yöneldi. Bunun üzerine özel tim ateş açtı ve saldırgan yaralandı. Hastaneye kaldırılan saldırganın da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis, saldırının yalnızca öğretmeni hedef aldığını, başka kimsenin zarar görmediğini belirtti. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Olay sırasında yaklaşık bin 780 öğrencinin bulunduğu okul tamamen kapatıldı. Öğrenciler ve öğretmenler saatlerce içeride bekletildi, güvenlik kontrollerinin ardından bina boşaltıldı.

Yetkililer, okula psikologların gönderildiğini, pazartesi günü derslerin planlandığı gibi devam edeceğini ancak öğretmenlerin sınıflardaki duruma göre hareket edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya
