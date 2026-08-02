Almanya'da 68 yaşındaki dağcı Zugspitze yakınlarında düşerek hayatını kaybetti

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın en yüksek zirvesi Zugspitze yakınlarındaki Jubiläumsgrat parkurunda yürüyüş yapan 68 yaşındaki bir dağcı, yaklaşık 50 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki dağcı için cumartesi sabahı kayıp ihbarı yapılmasının ardından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Alp Polis Birimi, Bavyera Polis Helikopteri ve Garmisch-Partenkirchen Dağ Kurtarma ekipleri katıldı. Bölgede yürüyüş yapan iki dağcı, Jubiläumsgrat'ın güney yamacında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

Yetkililer, dağcının cep telefonunun kapalı olması nedeniyle konumunun belirlenemediğini, ancak aracının bulunmasıyla arama alanının daraltıldığını açıkladı. Olay yerine ulaşan ekipler, 68 yaşındaki dağcının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, dağcının yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğünü değerlendirirken, olayla ilgili üçüncü bir kişinin müdahalesine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA