Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Zorunlu Askerlik İçin Çağrıda Bulundu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu'nun 70'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, zorunlu askerlikten yana olduğunu ve ordunun savunma kapasitesini artırmak için daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, zorunlu askerlikten yana olduğunu bildirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende konuştu. Steinmeier, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır" dedi.

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yeni askerlik yasası hazırlıkları ilgili de açıklama yaptı. Kısa süre içinde yeni bir askerlik hizmeti yasası ile doğru adımların atılacağına inandığını belirten Steinmeier, "Ukrayna Savaşı, Avrupa barış düzenine de bir saldırı. Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
