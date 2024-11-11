Almanya Başbakanı Scholz, Trump ile Telefon Görüşmesi Yaptı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri ile jeopolitik zorlukları ele aldı. Scholz ve Trump, Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için iş birliği yapma konusunda anlaştı.
ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada Scholz'un, Donald Trump'ı telefonla aradığını ve tebrik ettiğini kaydetti. Görüşmede, Alman-Amerikan ilişkileri ve mevcut jeopolitik zorlukların ele alındığı aktarıldı.
Scholz ve Trump'ın Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için beraber çalışma konusunda mutabık kaldıkları da bildirildi.