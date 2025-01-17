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Almanya Başbakanı Scholz'tan Türk Kökenli Seçmenlere Birlik Mesajı

Almanya Başbakanı Scholz'tan Türk Kökenli Seçmenlere Birlik Mesajı
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Almanya'da yaklaşan milletvekili seçimleri öncesinde Başbakan Olaf Scholz, Türk kökenli seçmenler ve göçmenlere birlik ve eşitlik mesajı verdi. Yeni vatandaşlık yasasının göçmenler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Scholz, her dört kişiden birinin göçmen geçmişine sahip olduğunu belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Milletvekilleri seçimleri yapılacak Almanya'da Başbakan Olaf Scholz bir video yayımlayarak, Türk kökenli seçmenler başta olmak üzere ülkede yaşayan göçmenlere yönelik "birlik ve eşitlik" mesajı verdi. Scholz, göçmenlerin Almanya'nın toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak vatandaşlık yasasındaki reformların sosyal demokratlar için önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Scholz, 23 Şubat'da yapılacak milletvekili seçimleri dolayısıyla yayımladığı video mesajında, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu hatırlatarak,s "Almanya'da her dört kişiden biri göçmen geçmişine sahip. Bu, yaklaşık 25 milyon kadın, erkek ve çocuk demektir. Burada kalıcı olarak yaşayan, iyi entegre olan ve dilimizi konuşan herkes ülkemizin bir parçasıdır ve demokrasimizde söz sahibi olmalıdır" dedi.

Başbakan Scholz, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasının bu anlayış doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Artık mevcut vatandaşlığınızı bırakmadan Alman vatandaşı olabilirsiniz. Bu, sosyal demokratların somut bir başarısıdır. Göçmen geçmişine sahip insanlarla konuşan herkes bilir ki, vatan kavramı çoğul olabilir. İnsanlar doğduğu yere bağlı kalabilir ama aynı zamanda yeni bir vatana da açık olabilir" şeklinde konuştu.

Scholz, CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'in vatandaşlık yasasındaki reformları geri çevirme planlarına tepki göstererek, "Bu, bir geriye dönüş tehdididir ve buna izin vermemeliyiz. Almanya'da uzun süredir yaşayanlarla yeni gelenler arasında bir bölünme yaratmamalıyız. Bölünme bizim yolumuz olamaz. Birliktelik bizim yolumuz olmalıdır" diye konuştu.

SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu'nun, Türk-Alman toplumu ile SPD arasındaki iş birliği için yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Scholz, Türk kökenli seçmenlere "Lütfen gelecek seçim kampanyasında SPD ile ve Macit Karaahmetoğlu ile iletişime geçin. Çünkü SPD sizin için mücadele ediyor" diye seslendi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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