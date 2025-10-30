Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen iki lider arasında Gazze meselesi yüzünden kısa süreli gerginlik yaşandı.
- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın İsrail'in kuruluşundan bu yana İsrail'in yanında olduğunu ve her zaman yanında duracağını belirtti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 60 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlının öldürüldüğünü ifade etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bombalar ve nükleer silahlara sahip olduğunu ve bunları Gazze'yi vurmak için kullandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Heyetler arası görüşme sonrası Merz ile Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.
"ALMANYA HER ZAMAN İSRAİL'İN YANINDADIR"
Soru cevap kısmında Alman lider, Gazze konusunda İsrail'e destek vermeleriyle ilgili yöneltilen bir soruya "Federal devlet İsrail kurulduğundan beri yanındadır. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınacağı bir ülke oldu. Bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktır. 7 Ekim'den beri de İsrail'in yanındayız" yanıtını verdi.
"BUNU GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"
Bu sözler sonrası devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Sayın Şansölyenin konuşmasındaki bir kısma katılmıyorum. Süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok. Bu silahların hepsi İsrail'in elinde var. Dün akşam yine bu bombaları kullanarak Gazze'yi vurmuştur. Almanya olarak bunu görmüyor musunuz? Gazze'yi açlıkla terbiye etmenin gayreti içinde olmuşlardır ve bu halen devam etmektedir" dedi.