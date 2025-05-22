Almanya Başbakanı Merz, Litvanya'da NATO Savunma Taahhüdünü Vurguladı

Almanya Başbakanı Merz, Litvanya'da NATO Savunma Taahhüdünü Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Litvanya'ya yaptığı resmi ziyarette, Almanya ve NATO müttefiklerinin saldırılara karşı kararlılıkla savunma sözü verdi. Rusya'nın düşmanca tutumunun Avrupa güvenliğine tehdit olduğunu belirten Merz, Almanya'nın yurtdışına kalıcı konuşlandırdığı birliklerle yeni bir döneme girdiğini açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Litvanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, Almanya ve NATO müttefiklerinin İttifak topraklarını 'her türlü saldırıya karşı' kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merz, Rusya'nın saldırgan tutumunun yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa ve Euro-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Merz, Baltık bölgesindeki güvenlik durumunun 'hala son derece gergin' olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında Merz'e Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da eşlik etti. İki lider, Cumhurbaşkanı Nauseda ile birlikte Vilnius kent merkezinde düzenlenen Alman panzer tugayının göreve başlama törenine katıldı. Yaklaşık 5.000 askerden oluşan bu tugay, Almanya'nın Bundeswehr tarihinde ilk kez kalıcı olarak yurtdışına konuşlandırılması anlamına geliyor.

Merz, burada yaptığı konuşmada bu gelişmeyi "Silahlı kuvvetler için yeni bir çağ" olarak nitelendirdi. Almanya'nın NATO yükümlülüklerini tarihi bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirten Merz, "Soğuk Savaş yıllarında Almanya, müttefiklerinin her durumda yanında olacağına güvenebilirdi. Bugün ise görev sırası bizde" dedi.

Kathedral Meydanı'nda düzenlenen törende 800 Alman askeri hazır bulundu. Törende konuşan Savunma Bakanı Pistorius, Litvanya'da görev alacak askerlere hitaben, "Burada öncülük ediyorsunuz. Bu görevi kabul ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Alman askerlerine Almanca hitap ederek, "Litvanya'da görevi kabul ettiğiniz için size kalpten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı

Atatürk portresini yere koydular, ortaya bu görüntüler çıktı
Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken felaketi yaşadı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.