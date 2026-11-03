Almanya Başbakanı Merz, gösterilerdeki şiddete tolerans gösterilmeyeceğini söyledi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hafta sonu ülke genelindeki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini belirterek sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Merz, gençlerin barışçıl taleplerinin dikkate alınacağını ve konut, eğitim ile zorunlu askerlik konularının gündemde olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, sorumluların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını söyledi. Merz, barışçıl gösteri yapan gençlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini de vurguladı.

Merz, polise ve acil müdahale ekiplerine saldıran, iş yerlerini yağmalayan kişilere tepki gösterdi. Şiddetin sokaklarda yeri olmadığını belirten Merz, "Hükümetim bu konuda hiçbir tolerans göstermeyecek" dedi.

Şiddet olaylarına karışanların toplumun özgürlüğüne zarar verdiğini ifade eden Merz, polislere ve görevli ekiplere saldıran, mağazaları yağmalayan kişilerin hem topluma hem de gençlerin haklı taleplerine zarar verdiğini belirtti. Merz, suç işleyenlerin yasaların öngördüğü yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Merz, polislerin görevlerini örnek bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti. Gösterilere katılan gençlerin büyük çoğunluğunun ise barışçıl davrandığını vurguladı.

Merz, hafta sonundaki gösterilerden çıkarılması gereken önemli sonuçlardan birinin gençlerin siyasete ilgisi olduğunu belirterek, "Genç kuşak siyasetle ilgileniyor ve geleceği konusunda endişe duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gösterilerde öne çıkan konulardan biri zorunlu askerlik oldu. Çok sayıda genç, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un zorunlu askerlik konusundaki planlarına karşı çıkıyor.

Gençlerin dile getirdiği sorunlara da değinen Merz, özellikle konut alanında önemli eksiklikler bulunduğunu kabul etti. Eyaletlerin eğitime daha fazla kaynak ayırabilmesi için bütçeler üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini belirtti.

Merz, konut ve eğitim başta olmak üzere gençlerin gündeme getirdiği sorunların hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bütün bu konular çalışma gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor" dedi.

Kaynak: ANKA