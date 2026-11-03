Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya Başbakanı Merz, gösterilerdeki şiddete tolerans gösterilmeyeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya Başbakanı Merz, gösterilerdeki şiddete tolerans gösterilmeyeceğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hafta sonu ülke genelindeki gösterilerde şiddeti kınadı ve sorumluların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını söyledi. Merz, barışçıl gençlerin taleplerinin dikkate alınacağını, konut, eğitim ve zorunlu askerliğin gündemde olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hafta sonu ülke genelindeki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini belirterek sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Merz, gençlerin barışçıl taleplerinin dikkate alınacağını ve konut, eğitim ile zorunlu askerlik konularının gündemde olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, sorumluların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını söyledi. Merz, barışçıl gösteri yapan gençlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini de vurguladı.

Merz, polise ve acil müdahale ekiplerine saldıran, iş yerlerini yağmalayan kişilere tepki gösterdi. Şiddetin sokaklarda yeri olmadığını belirten Merz, "Hükümetim bu konuda hiçbir tolerans göstermeyecek" dedi.

Şiddet olaylarına karışanların toplumun özgürlüğüne zarar verdiğini ifade eden Merz, polislere ve görevli ekiplere saldıran, mağazaları yağmalayan kişilerin hem topluma hem de gençlerin haklı taleplerine zarar verdiğini belirtti. Merz, suç işleyenlerin yasaların öngördüğü yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Merz, polislerin görevlerini örnek bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti. Gösterilere katılan gençlerin büyük çoğunluğunun ise barışçıl davrandığını vurguladı.

Merz, hafta sonundaki gösterilerden çıkarılması gereken önemli sonuçlardan birinin gençlerin siyasete ilgisi olduğunu belirterek, "Genç kuşak siyasetle ilgileniyor ve geleceği konusunda endişe duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gösterilerde öne çıkan konulardan biri zorunlu askerlik oldu. Çok sayıda genç, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un zorunlu askerlik konusundaki planlarına karşı çıkıyor.

Gençlerin dile getirdiği sorunlara da değinen Merz, özellikle konut alanında önemli eksiklikler bulunduğunu kabul etti. Eyaletlerin eğitime daha fazla kaynak ayırabilmesi için bütçeler üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini belirtti.

Merz, konut ve eğitim başta olmak üzere gençlerin gündeme getirdiği sorunların hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bütün bu konular çalışma gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Avrupa'da peş peşe bomba ihbarı! 4 yolcu uçağı incelemeye alındı, biri acil iniş yaptı

4 yolcu uçağına art arda ihbar! Biri apar topar acil iniş yaptı
Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı

Futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı!
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

Konu: Fon vurgunu! Kitabın ortasından konuşan imamın sözleri olay oldu