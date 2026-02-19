Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Müslümanların Ramazan Ayını Kutladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ramazan ayı dolayısıyla Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik tebrik mesaj yayımladı. Ülkede yaşayan herkesin inanç ve köken fark etmeksizin özgürce yaşayabilmesi ve güvende hissetmesi için çalıştığını belirten Merz, insan onuru, özgürlük ve bireysel gelişimin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

Başbakan Merz, ramazan ayı dolayısıyla ülkesinde yaşayan Müslümanlar için mesaj paylaştı. Ramazanın hem içe dönüş hem de toplumsal dayanışma zamanı olduğunu belirten Merz, Müslümanların her akşam aileleri, dostları, komşuları ve cemaatleriyle birlikte iftar yaparak sevinç ve şükran duygularını paylaştığını kaydetti.

Farklı kültür ve dinlerden insanların iftarlara davet edilmesini "örnek bir davranış" olarak nitelendiren Merz, özgür bir toplumun karşılıklı hoşgörü, açıklık ve merakla güçlendiğini vurguladı. Merz, ramazanın kültürler arası buluşma ve diyalog için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Mesajında Almanya'nın karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen Merz, toplumun geleceği için birlikte yaşama kültürünün önemine işaret ederek Müslümanların misafirperverliğinin ülkeye katkı sağladığını söyledi.

Alman hükümetinin, ülkede yaşayan herkesin inanç ve köken fark etmeksizin özgürce yaşayabilmesi ve güvende hissetmesi için çalıştığını belirten Merz, insan onuru, özgürlük ve bireysel gelişimin devletin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

Ramazan boyunca ve sonrasında toplumsal uyum için çaba gösteren Müslümanlara teşekkür eden Merz, mesajını "Ramazan mubarak" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA