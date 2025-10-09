Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Barış Çağrısı

Almanya Başbakanı Merz'den Barış Çağrısı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının cesaret verici olduğunu belirterek, tüm taraflara savaşı sona erdirme ve kalıcı barış için sözlerini tutma çağrısında bulundu.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, " Tüm tarafları sözlerini tutmaya, savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya çağırıyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Merz, "İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın ilk adımları cesaret verici. Rehineler ile aileleri, Gazze halkı ve tüm bölge için yeni bir umut sunuyorlar. Uzun bir aradan sonra ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimali ortaya çıktı. Tüm tarafları sözlerini tutmaya, savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya çağırıyoruz. Almanya bu süreci kararlılıkla desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
