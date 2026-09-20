Almanya Başbakanı Merz, anketlerdeki ağır yenilgiye rağmen görevde kalacağını söyledi

Zor durumda olan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki yerel seçimde yapılan sandık çıkış anketlerinin, merkez sağ Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisi için ağır yenilgiler öngörmesine rağmen görevde kalma sözü verdi.Kuzeydoğu eyaleti Mecklenburg-Vorpommern'de partinin parlamentoya ancak kıl payı gireceği, aşırı sağcı AfD'nin ise en çok oyu alacağı tahmin ediliyordu. Merz sonucu "felaket" olarak nitelendirdi. Berlin'de de iktidardaki CDU'nun Die Linke ( Sol Parti ) tarafından yenilgiye uğratılması bekleniyordu.Merz, düşük destek oranları ve hatta görev süresi ortasında "başbakan değişikliği" söylentileriyle artan baskı altında.Seçimler 20 Eylül Pazar günü yapıldı.Bundan iki hafta önce Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde CDU'nun oyları yarı yarıya azalmış ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi büyük bir zafer kazanmıştı.Merz, o yenilgiden sonra yaptığı açıklamaları tekrarlayarak Pazar günü gazetecilere reform gündemine devam edeceğini söyledi."Reformlar şart. Bu sorumluluğu üstleniyorum çünkü ülkemizi ileriye taşımak istiyorum" dedi.Her iki eyalette de sandıklar yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) kapandı ve nihai sonucun önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.Kamu yayın kuruluşu ZDF'ye göre, AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'de oyların %38'ini alması bekleniyordu. Ancak diğer partilerin onunla işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle eyalette hükümet kurması pek olası görünmüyor. ZDF, Berlin'de sandıklar kapandığında CDU'nun oy oranının %20 olduğunu, Sol Parti'nin ise yaklaşık %26 oy oranına sahip olduğunu belirtti.Pazar günkü seçimlerden önce Almanya'da, Merz'in partisinin siyasi başarısının iyileşmemesi halinde görevden alınabileceğine dair yoğun spekülasyonlar vardı.Bu haftanın başlarında, sekiz Alman eyaletinin liderleri, görevi yalnızca 16 aydır yürüten Merz'e destek verdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .