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Almanya Başbakanı Merz, AB bütçesini Ukrayna'ya tüm ülkelerin mali katkısına bağladı

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Almanya Başbakanı Merz, AB bütçesini Ukrayna'ya tüm ülkelerin mali katkısına bağladı
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'nin 2028-2034 bütçesine onayı tüm üye ülkelerin Ukrayna'ya mali katkı sağlaması şartına bağladı. Merz, ortak finansman taahhüdü olmadan özellikle mali sonuçları olan bütçe konularında ilerlemeye destek vermeyeceğini açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'nin 2028-2034 bütçesine onay vermek için tüm üye ülkelerin Ukrayna'ya mali katkı sağlamasını şart koştu. Merz, ortak katkı konusunda uzlaşma sağlanmadığı takdirde bütçe görüşmelerinde ilerlemeye destek vermeyeceklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya yapılacak yeni mali yardımları Avrupa Birliği (AB)'nin gelecek bütçesinin şartı haline getirdi. Merz, tüm üye ülkeler Ukrayna'nın finansmanına katkı sağlamayı kabul etmediği sürece Avrupa Birliği'nin 2028-2034 bütçesine onay vermeyeceklerini açıkladı.

Merz, AB Konseyi Başkanı António Costa'ya gönderdiği mektupta, Ukrayna'ya destek konusunda bütün üye ülkelerin adil bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Alman Başbakan, ortak bir finansman taahhüdünün bulunmaması halinde, özellikle mali sonuçları olan diğer bütçe konularında ilerleme sağlanamayacağını belirtti.

Başbakan Merz'in bu çıkışı, AB liderlerinin Ukrayna'ya yapılacak yardımları ele almak üzere gerçekleştireceği toplantı öncesinde geldi. Dublin'de yapılması planlanan görüşmelerde, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının yanı sıra yeni AB bütçesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

AB'NİN, AÇIĞIN ÜÇTE İKİSİNİ KARŞILAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ukrayna'nın gelecek yıl yaklaşık 70 milyar avroluk finansman açığıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. AB'nin bu açığın yaklaşık üçte ikisini, yani 45 milyar avroluk bölümünü karşılaması öngörülüyor.

AB Komisyonu, söz konusu kaynağın nasıl sağlanacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor. Bunlar arasında AB ülkelerinin ortak borçlanmaya gitmesi de bulunuyor. Üye ülkelerin yıl sonuna kadar finansman konusunda anlaşmaya varması hedefleniyor.

Ancak Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya, Ukrayna'ya yeni mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya, daha önce de 90 milyar avroluk Ukrayna kredisine ilişkin faiz ödemelerinden muaf tutulmuştu.

Kaynak: ANKA
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