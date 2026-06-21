Almanya, Afgan Suçluların Sınır Dışı Edilmesini Artırıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, ağır suçlardan hüküm giyen Afganların sınır dışı edilmesini hızlandırmak amacıyla Afganistan'a düzenlenen charter uçuşlarının sayısını artırmayı planlıyor. Hükümetin yeni adımı, güvenlik gerekçesiyle savunulurken, insan hakları örgütleri Taliban yönetimiyle kurulan temaslara tepki gösteriyor.

Almanya hükümeti, Afganistan'a yönelik suçlu sınır dışı işlemlerini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal İçişleri Bakanlığı ile Afganistan'daki Taliban yönetimi arasında teknik düzeyde yürütülen gizli görüşmelerin ardından, Kabil'e düzenlenen charter uçuşlarının sayısının artırılması planlanıyor.

Haberde, gelecekte Afganistan'a ayda üçe kadar charter uçuşu düzenlenebileceği belirtilirken, bunun yanı sıra tarifeli yolcu uçuşlarıyla sınır dışı işlemlerinin de sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Almanya'da halen cezaevlerinde veya sınır dışı merkezlerinde bulunan ve Afganistan'a gönderilmeyi bekleyen en az 100 Afgan hükümlü veya suçlu bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "Koruma hakkını kötüye kullanan ve Almanya'da ağır suç işleyenlerin geleceklerini kendi ülkelerinde aramaları gerekir. Toplumumuzun suçluların ülkeyi terk etmesi yönünde meşru bir beklentisi vardır. Bu politika kararlılıkla uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan insan hakları örgütü Pro Asyl, Afganistan'a yapılan sınır dışı uygulamalarını eleştirdi. Örgütün Genel Müdürü Helen Rezene, bu adımların Taliban yönetimine uluslararası alanda meşruiyet kazandırdığını savunarak, "Kadınların temel haklarını ortadan kaldıran ve muhalifleri sistematik olarak baskı altına alan bir rejimle sınır dışı anlaşması yapılması hem insan hakları açısından yıkıcı hem de dış politika bakımından yanlış bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişme, Avrupa Parlamentosu'nun, AB'nin geri gönderme kurallarını sertleştiren yeni düzenlemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Yeni düzenleme, üçüncü ülkelerde sınır dışı merkezlerinin kurulmasının önünü açarken, Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, yıl sonuna kadar üçüncü ülkelerle somut anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA