Alman Üniversiteleri, Elon Musk'ın X Platformundan Çekiliyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve araştırma kuruluşu, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in söyleminin giderek radikalleşmesine tepki olarak platformdan çekileceğini duyurdu.

Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve araştırma kuruluşu eski adı twitter olan X'ten çekilme kararı aldı. Platformun yöneliminin üniversitelerin kozmopolitlik, bilimsel dürüstlük gibi temel değerleriyle çeliştiği belirtilerek, çekilme kararının anti-demokratik güçlere karşı bir duruş olduğu belirtildi. X'ten çekilenler arasında, "FU Berlin, Münster Üniversitesi, RWTH Aachen Düsseldorf, Humboldt Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi, Münster Üniversitesi" gibi üniversiteler yer aldı.

Diğer yükseköğretim kurumlarının da bu kampanyaya katılması bekleniyor.