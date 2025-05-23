Alman Turist, Roma Eserini Skuterle Taşırken Yakalandı

İTALYA'da, Alman bir turistin kiralık elektrikli skuteri ile antik bir Roma eserini taşırken polis tarafından yakalandığı bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, 24 yaşındaki Alman bir Turist, kiralık elektrikli skuter ile antik bir Roma eserini taşırken polis tarafından yakalandı. Roma polisi, genç turistin skuterin ayak kısmında yaklaşık 30 kilogramlık mermer bir sütun kaidesi taşıdığını fark edince takibe başladı. Kısa süre sonra durdurulan Turist, eseri bir 'hatıra' olarak aldığını söyledi.

Roma Arkeoloji Müdürlüğü, söz konusu mermer parçanın tarihi öneme sahip bir Roma eseri olduğunu duyurdu. Eserin tam olarak nereden alındığını belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, turist hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmediğini fakat 'çalıntı kültürel varlık bulundurmak' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.