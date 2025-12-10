Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatı (Mad)'dan, "Alman Ordusunda Casusluk Riski Artıyor" Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD), Alman ordusunda casusluk ve sabotaj riskinin giderek yükseldiğini açıkladı. MAD'ın yıllık raporuna göre, yabancı istihbarat servisleri bilgi toplama, etki yapma ve sabotaj hazırlığı gibi yöntemlerle Alman ordusuna baskı uyguluyor.

MAD Başkanı Martina Rosenberg, "Bir kişinin vereceği zarar, bir ordu kadar etkili olabilir. Casusluk, günümüzde olası askeri çatışmaların hazırlığı olarak görülmeli" dedi.

Raporda, özellikle Rusya ve Çin'in, Alman ordusuna yönelik istihbarat faaliyetlerinde öne çıktığı, Rusya'nın, silah sistemleri ve askeri birliklerin konuşlanmasıyla ilgili bilgilere özel önem verdiği kaydedildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nde "aşırıcılık" şüphesiyle incelemeye alınan kişi sayısının 2024'te 524'e yükseldiği belirtilen raporda, geçen yıl 11 kişinin aşırı sağcı olduğunun tespit edildiği, 26 kişi için "Anayasaya bağlılık şüphesi" oluştuğu belirtildi.

Yabancı istihbarat servislerinin propaganda ve dezenformasyon faaliyetleriyle etkili olabildiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Almanya Savunma Bakanlığı ve bağlı sivil birimlerde görevli personelin, Rusya veya Belarus ile bağlantılı seyahatlerinde bu tür tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.

MAD, hibrit tehditlerin artık yalnızca kriz veya savaş durumunda değil, sürekli bir tehlike olarak var olduğunu belirtti.