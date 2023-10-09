İsrail'deki bir müzik festivalinde Filistinli militanlar tarafından kaçırıldığına inanan Alman bir anne, kızı hakkında bilgi almak için yardım çağrısı yaptı. Kızının bir kamyonetin arkasında sokaklarda gezdirildiği bir video gören anne, sosyal medyada yardım talebinde bulundu.

Alman Anne Filistinli Militanlar Tarafından Kaçırılan Kızı İçin Yardım Çağrısı Yaptı

İsrail'deki bir müzik festivalinde Filistinli militanlar tarafından kaçırıldığına ve bir kamyonetin arkasında sokaklarda gezdirildiğine inandığı kızı hakkında bilgi almak isteyen Alman bir anne, yardım çağrısı yaptı.

Alman turist Shani Louk, Hamas militanları bölgeye saldırı düzenleyip etrafa ateş açtığında Gazze sınırı yakınındaki festivale katılıyordu.

Annesi Ricarda, Shani'nin kaçırıldıktan sonra "arabada baygın halde" olduğu bir video gördüğünü söyledi.

Sosyal medyada yayımladığı çağrısında cep telefonundan kızının yirmili yaşlarındaki fotoğrafını gösteren Ricarda, kızının, "Güney İsrail'de bir grup turistle birlikte Filistinli Hamas tarafından kaçırıldığını" söyledi.

"Bize, kızımızın Filistinlilerle birlikte arabada baygın haldeyken ve Gazze Şeridi'nde dolaştırılırkenki bir videosu gönderildi" dedi:

"Sizden bize herhangi bir yardım veya haber göndermenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim."

Cumartesi günü erken saatlerde Hamas'ın İsrail topraklarına yönelik çok yönlü saldırı haberi duyulunca Louk'un ailesi kızlarıyla iletişime geçmeye çalıştı.

Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan bir videoda onu tanıyınca dehşete düştüler; genç bir kadının bedeni etrafında silahlı savaşçılarla açık kasalı bir kamyonun arkasında sokaklarda gezdirilirken "Allahu Ekber" sesleri yükseliyordu.

Kadın yüzüstü yatıyor ancak ailesi, Louk'u rastalarından ve kendine özgü dövmelerinden tanıdıklarını söylüyor.

Kuzeni Tom Weintraub Louk, Washington Post gazetesine, “Umutluyuz” dedi.

“O ve diğerleri Hamas’ın sorumluluğu altında."

İsrail hükümeti, Hamas'ın saldırısında en az 100 İsrailli asker ve sivilin kaçırıldığını söylüyor.

Aralarında İngiltere vatandaşı Jake Marlowe'un da bulunduğu başka kişilerden de festivalden beri haber alınamıyor.

İngiltere’deki İsrail Büyükelçiliği BBC'ye Marlowe'un rehin alınıp alınmadığının bilinmediğini söyledi.

Annesi, Jewish News haber sitesine, Marlowe'un Gazze'den çok uzak olmayan Ofakim şehrinin bir topluluğu olan Kibbutz Re'im'deki festivalde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, etkinliğe katılan Noa Argamani adlı İsrailli bir kadının iki kişi tarafından motosikletle kaçırıldığı görülüyor.

Festivale katılan Gili Yoskovich de BBC'ye, silahlı kişiler etrafta dolaşıp bulabildikleri herkesi vururken tarladaki bir ağacın altına saklandığını söyledi.

İsrail'in bu hafta sonu Hamas tarafından sürpriz bir saldırıyla vurulmasının ardından çatışmalar sürüyor.