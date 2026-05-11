Türk Sinamasının Usta Oyuncularından Ali Sürmeli: "Sevginin Temel Taşı Sanattan Geçer"

Nürnberg'de düzenlenen Objektif Tiyatro Festivali'nde 'Hayat ve Tiyatro' konulu söyleşi veren Ali Sürmeli, sanatın sevgi ve birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Haber : İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde Objektif Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen "Hayat ve Tiyatro" konulu söyleşiye katılan tanınmış karakter oyuncularından Ali Sürmeli, sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sevginin temel taşı sanattan geçer" dedi.

Nürnberg'de faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi (OKM) tarafından düzenlenen Objektif Tiyatro Festivali kapsamında, Türk sinemasının tanınmış karakter oyuncularından Ali Sürmeli, "Hayat ve Tiyatro" konulu söyleşi verdi.

Söyleşi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sürmeli, sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sevginin temel taşı önce sanattan geçer. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir ve üretir. Kültürden ve sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım" ifadelerini kullandı.

OKM'nin yaklaşık 30 yıldır kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmesinin takdire değer olduğunu belirten Sürmeli, kurumun yöneticilerini ve oyuncularını tebrik etti.

Kültürel bağlara da değinen Sürmeli, "Anadolu topraklarından geldiniz, o toprakları unutmayın, sevmeye devam edin. Ama bu ülkeye de saygınızdan kusur etmeyin. Laik değerlere ulaşmak ya da hedeflemek önemlidir. Türkiye, Almanya ya da Amerika fark etmez. Çünkü sevginin temel taşı önce sanattan geçiyor" dedi.

Sürmeli ayrıca, "İyilik iyidir" sözünü hatırlatarak, iyiliğin bulaşıcı olduğunu ve yayılması gerektiğini vurguladı. Ailesinin büyük bir bölümünün Almanya ve Fransa'da yaşadığını belirten Sürmeli, Almanya'daki akrabalarına selam ve hasretlerini iletti.

Söyleşinin ardından etkinlik kapsamında "Mahsus Mahal – Ruhi Su'ya Saygı Konseri" gerçekleştirildi. Konserde sahne alan Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit ve Derya Alabora, Ruhi Su'yu yalnızca anmak için değil, onun sesini, sözünü ve duruşunu bugünün dünyasında yeniden anlamak için sahnede olduklarını ifade etti.

Sanatçılar, konserin bir nostalji çalışması olmadığını belirterek, "Bu çalışma Ruhi Su'nun sesini, sözünü ve duruşunu bugünün sahnesinde, farklı bir müzikal dille yeniden düşünme fikrinden doğdu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
