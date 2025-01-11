Ali Rıza Demircan Suriye'deki tokalaşma krizini değerlendirdi, kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara ile görüşmüştü. Görüşme sırasında, Şara, Baerbock'a baş selamı verirken, Barrot'ın elini sıkmıştı. Baerbock konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" demişti. Tokalaşma krizinin ardından konunun İslami boyutu yeniden gündeme gelmişti.

KADIN-ERKEK TOKALAŞMASI HARAM MIDIR?

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, konunun İslami boyutunu, "Kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?" başlıklı yazısında detaylı bir şekilde ele aldı. Demircan yazısında, Müslüman erkeklerin ve kadınların karşılaştıklarında erkek erkeğe ve kadın kadına tokalaşmalarının sünnet olduğunu belirterek, mahremiyet (evlenme yasaklığı) ve nikah bağı ile ilişkili bulunan kadın-erkek arasında tokalaşmanın meşru ve sünnet niteliğinde olduğunu ifade etti.

İKİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Aralarında mahremiyet ve nikah bağı bulunmayan erkekle kadının cinsel haz amacı gütmeyen tokalaşmasının ise iki şekilde değerlendirildiğinin belirtildiği yazıda, "İslam bilginlerinin bir bölümü, cinsel haz gayesi gütmeyen tokalaşmaların cinsel telezzüz amaçlı tokalaşmalar gibi haram olduğu görüşündedirler. İslam bilginlerinin bir bölümü de aralarında mahremiyet ve evlilik bağı bulunmayan karşı cinsler arasındaki cinsel haz amacı gütmeyen tokalaşmaların temelde helal olduğu görüşündedirler." ifadelerine yer verildi.

"CİNSEL HAZ AMAÇLI TOKALAŞMA HARAMDIR"

Cinsel haz amacı gütmeyen tokalaşmaların temelde helal ancak harama yol açabileceği için sakınmak gerektiğinin belirtildiği yazıda şöyle denildi:

"Sonuç olarak deriz ki tokalaşma sünnettir. Aralarında mahremiyet ve nikah bağı bulunmayan kadınla erkeğin cinsel haz amaçlı tokalaşması haramdır. Doğrusunu Allah bilir, abdesti de bozabilir. Çünkü onların her biri, birbirlerine ulaşamayacak kadar yüce, dokunamayacak kadar kutsaldır. Cinsel amaç gütmeyen tokalaşma ise temelde helaldir, abdesti de bozmaz. Fakat harama yol açabileceği için mücbir bir sebep olmadıkça sakınılmalıdır. Hiç şüphesiz huzurunda sorgulanarak niyetlerimize ve amellerimize göre yargılanacağımız otorite yalnızca Allah'tır."