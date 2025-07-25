Ali Rıza Demircan: 143 maddelik Lozan'ın 126'sı Sevr'den birebir kopyalanmış

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan kaleme aldığı yazısında, konu üzerinde çalışma yapan araştırmacı yazar Burak Tuna'nın kitabından da alıntı yaparak, Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşmasının maddelerinin yüzde 95 oranında aynı olduğunu ifade etti. Ali Rıza Demircan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi Cumhurbaşkanımız ve Özgür Özel de tarihçi değil. Muhtemelen Lozan'ı okumadıkları halde önlerine konulan bilgileri tekrarlıyorlar.

Eğer Lozan'ın ruhuna bağlı kalınsaydı Cumhurbaşkanımıza söyletildiği gibi "Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla" yürüyemezdik. Her neyse…

Bakın daha önce Mustafa Kemal de Sevr ile ilgili olarak şöylece konuşmuştu:

{'Türk milleti için uğursuz bir ölüm kararı', 'Siyasi, adli, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâr ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir.'}

Söylediği doğruydu ama Mustafa Kemal de kabul edilen Lozan'ın Sevr'in neresinde olduğuna açıklık getiremedi. Nasıl getirebilirdi ki?

5816 engeli ile tarihçiler de inceleme yapamadı ve Lozan'ı körün fili tarifi gibi tanımladık.

Biz haddimizi bilir ahkâm kesmeyiz, uzmanlara kulak veririz. Verelim bakalım:

Sevr ve Lozan üzerinde mukayeseli çalışma yapan araştırmacı yazar Burak Turna "Sevr Lozan Aynı Antlaşmalar" isimli kitabının 'Nihai Değerlendirme" bölümünde şöyle diyor:

[ 143 Lozan maddesinin:

126 adedi Sevr Antlaşması maddeleri ile aynı/birebir;

10 adedi Sevr Antlaşması uygulaması,

7 adedi önemsiz farklı madde olarak karşımıza çıkıyor.

Böylece Lozan Antlaşması'nın yüzde 95'inin Sevr Antlaşması'nın birebir/aynı ya da uygulaması olduğu anlaşıldı. Yüzde 5'lik kısım ise önemsiz detay farklar.]

Hal böyle. Ne dersiniz bilgiye mi, propagandaya mı inanalım?

Şimdi Cumhurbaşkanımız adına yazılanları okuyabiliriz:

'T.C. İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümü mesajı:

Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümüdür. Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir.

Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız.

Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.'"