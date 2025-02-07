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ABD'de yolcu uçağı kayboldu: Hem havada hem de karada aranıyor

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ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air'e ait bir uçak, içinde 10 kişi ile kayboldu. Yetkililer, uçağın iniş yapmaması üzerine arama çalışmaları başlattı.

ABD'nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı. Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilerek aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ NEDENİYLE HAVADAN ARAMALAR SINIRLI

Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı. Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

ABD'de yolcu uçağı kayboldu: Hem havada hem de karada aranıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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