ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğunu kaydetti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.