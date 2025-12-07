ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yakutat bölgesi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğunu kaydetti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya