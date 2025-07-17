Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
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ABD'ye bağlı Alaska Yarımadası açıklarında 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Depremin ardından kıyıya yakın bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelirken, şiddetli sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ALASKA'DA PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ DEPREMLER

ABD'nin Alaska Yarımadası açıklarında 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremlerin merkez üssünün Sand Point'in yaklaşık 87 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. USGS, iki sarsıntının birbirine çok yakın zaman diliminde meydana geldiği ve verilerin ön bilgi niteliğinde olduğunu kaydetti.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremlerin ardından kıyıya yakın bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Kıyı bölgelerde yaşayanlara yüksek yerlere çıkılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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