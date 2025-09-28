Haberler

Aktivist Hakan Şimşek, Gazze yolculuğunda oğlunun nikahına telefonla bağlandı

Aktivist Hakan Şimşek, Gazze yolculuğunda oğlunun nikahına telefonla bağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'nun 'Adagio' isimli teknesinde bulunan Hakan Şimşek, Gazze'den telefonla bağlanarak oğlunun nikahına katıldı. Duygusal anlar yaşanan konuşmasında, Gazze'deki zor şartlara dikkat çekti ve nikahın Gazze'nin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

KÜRESEL Sumud Filosu'nun 'Adagio' isimli teknesinde Gazze yolculuğundaki aktivist Hakan Şimşek, oğlunun nikahına Akdeniz'in ortasındaki tekneden telefonla bağlandı. Telefonda nikaha katılanlara hitap eden Şimşek, duygulu anlar yaşadı. Oğlunun mutlu gününe katılamadığı için buruk olduğunu söyleyen Şimşek, "Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü" derken gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Kudüs Platformu'ndan Hakan Şimşek, uçak teknisyeni oğlu Muhammet Hakan Şimşek (26) ile hemşire Fatma Özberk'in Adıyaman'da yapılan nikahına, Gazze yolunda katıldı. Küresel Sumud Filosu'nun Adagio isimli teknesinden düğüne telefonla bağlanan Şimşek, davetlilere hitap etti. Gazze yolculuğu konusunda kendisine verdikleri destek nedeniyle ailesine teşekkür eden Hakan Şimşek, oğlu ve gelinine hitaben "Bana verdiğiniz destekle bu kollektif hareketin bir parçasısınız. Nikahınız, yuvanız inşallah Gazze'nin onuruyla izzetiyle izzetlensin. Yuvanıza rahmet gelsin. Gazze için edilmiş bütün hayır dualardan hissedar olasınız" dedi.

'BU KADARCIK BEDELİN HİÇBİR KIYMETİ YOK'

Bu yolculukta müsterih olduğunu belirten Hakan Şimşek, şöyle devam etti:

"Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiçbir kıymeti yok."

'İNŞALLAH GAZZE'NİN KURTULUŞU DÜĞÜN HEDİYENİZ OLUR'

Konuşmasında Gazze'nin bir insanlık onuru olduğunu, vicdanı kirlenmemiş herkesin Gazze'ye sahip çıktığını vurgulayan Şimşek, "İnşallah Gazze'nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur" dedi. Şimşek, davetlilere "Hepinize Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye umut taşıyan teknesinden, Akdeniz'in merkezinden selamlıyorum" diye seslendi.

UMUT TEKNESİNDE BURUK KUTLAMA

44 ülkeden onlarca teknenin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'nun Adagio isimli teknesinde bulunan 6 Türk, 1 Cezayirli ve 1 Tunuslu aktivist, Antalya Kudüs Platformu'ndan Hakan Şimşek'in oğlunun nikahı nedeniyle dua etti. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, farkındalık oluşturmak için bir araya gelen aktivistler, duanın ardından Hakan Şimşek'i tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle harabeye çevirdiler
İstanbul'da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan adam böyle kurtarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.