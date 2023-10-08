Aksa Tufanı operasyonu sürüyor! İsrail'de cansız bedenler sıra sıra dizildi

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. Dünyanın gözü bu noktaya kayarken, gelen görüntülerde onlarca İsraillinin cansız bedenlerinin sıralandığı görüldü.

İKİ TARAFTAN DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurdu.

CANSIZ BEDENLER SIRA SIRA DİZİLDİ

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, operasyonda hayatını kaybeden çok sayıda İsraillinin cansız bedenleri yer aldı. Bölgede Hamas'ın operasyonu ve İsrail'in karşı saldırısı sürüyor.