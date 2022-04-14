Akıllara durgunluk veren olay! Ormanda komodo ejderine tecavüz eden 4 avcı tutuklandı

Hindistan'da bulunan Maharaştra'nın Gothane köyü yakınlarındaki ormanlık alanda avlanmaya giden 4 avcı, iddialara göre ormanda garip hareketler sergiledi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Kaplan Koruma Alanı yetkilileri, avcıları bir hayvana tecavüz ederken gördü.

TELEFONLARINDA GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Olay üzerine gözaltına alınan şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde komodo ejderine tecavüz ettikleri anların görüntüleri bulundu. Ekipler, görüntülerle ilgili tutanak tutarak bir belge hazırladı.

4 AVCI TUTUKLANDI

Şüpheli oldukları belirlenen 4 avcı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.T., P.M., J.K, A.S adında oldukları belirlenen avcılar, önümüzdeki günlerde Hindistan Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

İşte Hintçe olarak hazırlanan tutanak: