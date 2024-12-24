Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Akdeniz olan ilk deprem saat 21.19'da oluşurken; depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 9.12 kilometre altında meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, yine merkez üssü Akdeniz olan ikinci deprem saat 21.22'de meydana gelirken; depremin büyüklüğü 4.3 oldu. Deprem yerin 9.81 kilometre altında oluştu.