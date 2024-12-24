Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
AFAD, merkez üssü Akdeniz olan iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri ise 4.3 ve 3.5 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
Merkez üssü Akdeniz olan ilk deprem saat 21.19'da oluşurken; depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 9.12 kilometre altında meydana geldi.
İKİNCİ DEPREM
AFAD'ın verdiği bilgilere göre, yine merkez üssü Akdeniz olan ikinci deprem saat 21.22'de meydana gelirken; depremin büyüklüğü 4.3 oldu. Deprem yerin 9.81 kilometre altında oluştu.