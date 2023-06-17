AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Son 200 yılda Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'sinin yok olduğu görülüyor. Geriye kalan yüzde 3'lük popülasyon ise 48 türden oluşuyor. Köpek balıklarının sadece Akdeniz'de değil, dünyada da sayısı hızla azalıyor" dedi.

Bilimsel araştırmalara göre varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanan köpek balıklarının birçok türü, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde. Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balıklarının yaşam alanları arasında yer alan Akdeniz'deki popülasyonu ile ilgili zaman zaman çalışmalar yapılıyor. Son çalışmalara göre son 200 yılda Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'si yok oldu.

Balıkçıların ağlarına ve oltalarına takılan köpek balıklarına zarar verilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman bu türlerin balıkçılar tarafından yakalandığını görüyoruz. Son günlerde köpek balıkları Antalya Körfezi'nin içine girmiş gibi bir izlenim veriliyor. Bunlar kıyı türü değil, kıyıya çok yanaşmaz. Balıkçılar zaman zaman avladıklarında videoya alıp paylaşıyor. Bunlar yanlış şeyler, vatandaşları korkutmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.