Ailesinden para almak için kaçırılmış numarası yapan adam, polis tarafından uyuşturucu kullanırken bulundu

Tayland'ın Günahlar Şehri olarak bilinen Pattaya'da tatil yapan, ismi Ian olarak açıklanan İngiliz adam, ailesinden para koparmak için kaçırılmış numarası yaptı.

İngiltere'de ailesi Ian'nın fidye için Tayland'da kaçırıldığını İnterpol'e bildirdi. İnterpol durumu Taylan polisine aktardı.

Polis, Ian'ı bulmak için başlattığı çalışmada, bir otel odasında olduğunu tespit etti. Özel eğitilmiş polisler, Ian'ı kurtarmak için esir tutulduğunu sandıkları otel odasına baskın yaptı.

UYUTUŞTURCU KULLANIRKEN BULUNDU

Polisler, odada Ian'ı iki arkadaşı ile beraber uyuşturucu kullanırken görünce büyük şaşkınlık yaşadı .

Suçla Mücadele Birimi Komutanı Polis Tümgeneral Montree Theskhan, Ian dahil olmak üzere dört kişinin, 26 Ocak'ta Tayland'da ruhsatsız silah ve mühimmat taşıma, uyuşturucu bulundurma ve Tayland'da verilen süreden fazlakalma suçlarından gözaltına alındığını söyledi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN YARGILANACAK

Polis Tümgeneral Montree Theskhan, 'Britanyalı adamı kurtarmak için vakit ve personel kaynakları harcandı. Onun güvenliği için endişeler vardı, bu yüzden hızlı bir şekilde hareket ettik.

'Polis geldiğinde, kendisi de yasadışı bir şey yapıyordu. Şimdi yargılanacak.'

Şüpheliler Fransız uyruklu Damien, Yeni Zelandalı Benjamin ve İngiliz Darren ve Ian olarak belirlendi.

Polis, Ian ve arkadaşlarının uzun bir süre Tayland'da yaşadıklarını ve seyahat fonları tükendikten sonra Ian'ın kaçırılmış numarası yaparak ailesinden para almaya çalıştığını fakat polisin planlarını bozduğunu söyledi.

Pattaya, 1960'ların Amerikan askerlerinin Tayland'da üsleri olduğu dönemde 'dinlenme ve eğlence' tatilleri için popüler hale geldi. Ardından sahil beldesi,seks turizmi merkezi haline dönüştü.