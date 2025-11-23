Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi tarafından 5 yıl boyunca aç bırakılarak işkence gördüğü karavan benzeri kapalı bir alandan kurtarıldı. Aşırı derecede zayıflayan kız sadece 16 kilo ağırlığındaydı. O kadar kötü durumdaydı ki, onu bulan ekipler yaşını 6 sandı. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kısa sürede toparlanmaya başladı. Şu anda koruyucu aile yanında kalıyor.

BABANIN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

New York Post'un haberine göre, 47 yaşındaki baba Walter Goodman, 21 Ağustos'ta acil hattı arayarak kızının "otistik olduğunu, günlerdir yemek yemediğini ve koma benzeri bir durumda bulunduğunu" söyledi. Ancak olay yerine giden ekipler, genç kızı ölümün eşiğinde buldu.

Hastane incelemelerinde, Çoklu organ yetmezliği, Kalp yetmezliği, pankreatit, ağır hepatit ve ileri derecede yetersiz beslenme tespit edildi.

AİLE İÇİNDE SİSTEMLİ İSTİSMAR

Olay nedeniyle baba Walter Goodman'ın yanı sıra üvey anne Melissa Goodman, üvey kardeş Savanna LeFever ve onun sevgilisi Kayla Stemler de suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinde, evde uzun süredir bir istismar düzeni kurulduğuna dair mesajlar yer aldı. Babasının bir arkadaşına attığı mesajda şu ifadeler bulundu:

"Yaramazlık yaparsa bugün onu beslemeyeceğim. Onu odasına kilitleyip kamerayla izliyorum."

Aile bireyleri arasındaki mesajlarda da genç kıza karşı düşmanca ifadeler görüldü. Stemler'in, kızın "birden fazla lokma aldığı için kemerle cezalandırıldığını" yazdığı; annenin ise bunu onayladığı ortaya çıktı.

KIZIN ANNESİ HAPİSTE

Genç kızın 2020'de biyolojik annesinin hapse girmesinin ardından bu ailenin yanına taşındığı, ancak aile bireylerinin bundan rahatsızlık duyduğu da belgelerde yer aldı.

KURTARILDIKTAN SONRA TOPARLANMAYA BAŞLADI

Hastanedeki hemşireler, kızın yemek yemeyi reddetmediğini, ancak "çok yersem babam sinirlenir" korkusuyla kendini tuttuğunu ifade etti. Sağlık durumu iyileşen genç kız koruyucu aileye yerleştirildi.