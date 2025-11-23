Haberler

Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir genç kızın yaşadığı kabus, yıllar süren açlık ve istismarın ardından gün yüzüne çıktı. Ailesi tarafından 5 yıl boyunca aç bırakılan 14 yaşındaki kız, bulunduğunda sadece 16 kiloydu.

  • 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi tarafından 5 yıl boyunca aç bırakılarak işkence gördüğü bir alandan kurtarıldı ve 16 kilo ağırlığındaydı.
  • Kızda çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği, pankreatit, ağır hepatit ve ileri derecede yetersiz beslenme tespit edildi.
  • Baba Walter Goodman, üvey anne Melissa Goodman, üvey kardeş Savanna LeFever ve onun sevgilisi Kayla Stemler olay nedeniyle suçlanıyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi tarafından 5 yıl boyunca aç bırakılarak işkence gördüğü karavan benzeri kapalı bir alandan kurtarıldı. Aşırı derecede zayıflayan kız sadece 16 kilo ağırlığındaydı. O kadar kötü durumdaydı ki, onu bulan ekipler yaşını 6 sandı. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kısa sürede toparlanmaya başladı. Şu anda koruyucu aile yanında kalıyor.

BABANIN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

New York Post'un haberine göre, 47 yaşındaki baba Walter Goodman, 21 Ağustos'ta acil hattı arayarak kızının "otistik olduğunu, günlerdir yemek yemediğini ve koma benzeri bir durumda bulunduğunu" söyledi. Ancak olay yerine giden ekipler, genç kızı ölümün eşiğinde buldu.

Hastane incelemelerinde, Çoklu organ yetmezliği, Kalp yetmezliği, pankreatit, ağır hepatit ve ileri derecede yetersiz beslenme tespit edildi.

AİLE İÇİNDE SİSTEMLİ İSTİSMAR

Olay nedeniyle baba Walter Goodman'ın yanı sıra üvey anne Melissa Goodman, üvey kardeş Savanna LeFever ve onun sevgilisi Kayla Stemler de suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinde, evde uzun süredir bir istismar düzeni kurulduğuna dair mesajlar yer aldı. Babasının bir arkadaşına attığı mesajda şu ifadeler bulundu:

"Yaramazlık yaparsa bugün onu beslemeyeceğim. Onu odasına kilitleyip kamerayla izliyorum."

Aile bireyleri arasındaki mesajlarda da genç kıza karşı düşmanca ifadeler görüldü. Stemler'in, kızın "birden fazla lokma aldığı için kemerle cezalandırıldığını" yazdığı; annenin ise bunu onayladığı ortaya çıktı.

KIZIN ANNESİ HAPİSTE

Genç kızın 2020'de biyolojik annesinin hapse girmesinin ardından bu ailenin yanına taşındığı, ancak aile bireylerinin bundan rahatsızlık duyduğu da belgelerde yer aldı.

KURTARILDIKTAN SONRA TOPARLANMAYA BAŞLADI

Hastanedeki hemşireler, kızın yemek yemeyi reddetmediğini, ancak "çok yersem babam sinirlenir" korkusuyla kendini tuttuğunu ifade etti. Sağlık durumu iyileşen genç kız koruyucu aileye yerleştirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilal Özdemir:

Bu olay Afganistan'da olmadığı için sorun yok bazıları için

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Emekliler aklıma geldi....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.