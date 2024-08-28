Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı

İsrail'deki Hecht Müzesi'nde 4 yaşındaki bir çocuk, 3.500 yıllık değerli bir küpü kazara kırdı. Bronz Çağı'na ait olan ve MÖ 2.200-1500 yılları arasına tarihlenen bu eser, 35 yıldır müzede sergileniyordu.

Müze yönetimi, arkeolojik eserleri ziyaretçilere daha yakın kılmak amacıyla küpü cam koruma olmadan sergilemeyi tercih etmişti. Bu karar, kazanın gerçekleşmesinde etkili oldu.

Olay sonrasında Müze Müdürü Dr. Inbal Rivlin'in yaklaşımı takdir topladı. Rivlin, aileyi suçlamak yerine anlayışlı davrandı ve onları yeniden müzeye davet etti. Bu tutum, müzenin eğitici rolünü ve toplumla olan bağını güçlendirdi.

Küp, bir konservasyon uzmanı tarafından restore edilecek ve kısa süre içinde tekrar sergilenecek. Bu süreç, antik eserlerin korunması ve onarılması konusundaki uzmanlığı gösteriyor.

Müze yönetimi, bu olaya rağmen eserleri bariyersiz sergileme geleneğini sürdürme kararı aldı. Ancak Dr. Rivlin, ebeveynlere çocuklarına müze ziyareti öncesinde rehberlik etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bu olay, müzelerde güvenlik ve erişilebilirlik arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdi. Kültürel mirasın korunması ile toplumun bu mirasa erişimi arasındaki denge, müzecilik alanında önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.