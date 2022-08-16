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Ağız kanseri olan kızın dilini bacağındaki kasık etiyle onardılar

Dünya Haberleri

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Chorlette Webster dilindeki ağrılardan ve beyaz lekeden hastaneye gitti. Doktorlar genç kızı muayene ettikten sonra biyopsi yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda Chorlette'un dilinde tümör tespit edildi. Tedavi için bacağındaki kasık etiyle yeni bir dil yapıldı.

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Charlotte Webster 2018'de tekrarlayan ülser rahatsızlığından ötürü yine acı çekmeye başladı. Bunun için vakit kaybetmeden diş hekimine gitti.

DİLİNDEKİ AĞRI KANSERİN HABERCİYMİŞ

Charlotte, Chichester'daki St Richards Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz bölümündeki bir uzmana, dilinde ağrı olduğunu ve beyaz lekeler oluştuğunu söyledi. Genç kadın bunun için hastaneye biyopsi alınması için sevk edildi. Ardından çıkan test sonucunda , Charlotte'un dilinde bir tümör tespit edildi. Daha sonra ağız kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ağız kanseri olan kızın dilini bacağındaki kasık etiyle onardılar

BACAĞINDAKİ KASIK ETİNDEN DİL YAPILDI

Dilinde beyaz lekeler çıkan Chorlette'ya doktorlar müdahale etti.Kanserleri hücrelerden temizlenen Charlotte'abacağındaki kasık etiyle yeni bir dil yapıldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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