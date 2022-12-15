Afrika ülkesinde devlet başkanı açılışta altına kaçırdı, protokol kafasını çevirdi

Kuzey Afrika'da yer alan Güney Sudan'da 71 yaşındaki Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, yol açılışı töreninde altına kaçırdı. Bu esnada protokoldekiler de yaşanan durum karşısında neye uğradığını şaşırdı. Protokolden bazı kişilerin kafasını çevirdikleri görüldü.

Kuzey Afrika'da yer alan Güney Sudan'da yol açılış töreni sırasında ilginç dakikalar yaşandı. Açılış nedeniyle protokolde bulunan 71 yaşındaki Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, saygı duruşu sırasında bir anda altına kaçırdı. Kısa süre içerisinde de durumu fark etti.

PROTOKOLDEKİLER KAFASINI ÇEVİRDİ

Devlet başkanının başına gelen talihsiz durum, hemen protokolde bulunan diğer yetkililer ve korumlar tarafından da fark edildi. Ancak korumalar yapacakları herhangi bir şey olmaması nedeniyle durumu bozuntuya vermeyerek, başka yöne baktı.

"HASTALIĞI OLABİLİR"

Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları Salva Kiir Mayardit'e destek vererek, "İnsansı bir durum, belki hastalığı vardır. Herkesin başına gelebilir" yorumları yaptı.