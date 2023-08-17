Afganistan, İran'dan gelen 74 tankeri kalite düşüklüğü nedeniyle kabul etmedi

Afganistan'da Taliban yönetimi, İran'ın gönderdiği benzin yüklü 74 tankeri kalite düşüklüğü gerekçesiyle kabul etmedi.

Afganistan Milli Standartlar Bürosuna ait internet sitesi ANSA'ya göre, Taliban yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kalitesiz akaryakıt ithalatını önlemek için "ciddi ve somut adımlar" atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Geçen günlerde İran'ın gönderdiği benzin yüklü 74 tanker, kalite düşüklüğü nedeniyle geri gönderilmiştir." bilgisi verildi.

Taliban yönetimi Haziran 2022'de 16, ocak ayında da 26 İran tankerini aynı gerekçeyle geri çevirmişti.