Afganistan'da Deprem Su Problemini Kötüleştirdi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin su kaynaklarını daha da olumsuz etkilediğini bildirdi. Depremden yaklaşık 84 bin kişi etkilendi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen depremin, bölgede var olan su problemini daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Afganistan'daki depreme dair açıklamada bulundu. Depremle ilgili son bilgileri aktaran Dujarric, 6 büyüklüğündeki depremde, daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun daha kötüleştiğini belirtti.

Yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiği doğal afette 6 bin 700 evin yıkıldığını kaydeden Dujarric, BM'nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
