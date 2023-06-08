Afganistan'da cenaze töreninde patlama: 15 ölü, 50 yaralı

Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu. Patlamada 15 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.