Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: 250 Ölü

Nangarhar vilayetinin Celalabad yakınlarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

AFGANİSTAN'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Celalabad ilçesinin 27 kilometre kuzeydoğusundaki deprem yerden 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin ülkenin Pakistan sınırı yakınında meydana geldiğini açıkladı. Depremde en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
