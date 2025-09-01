Afganistan'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem: En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın doğusuında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremde yüzlerce kişinin yaşamını yitirmiş olmasından korkuluyor.

BBC'ye konuşan yetkililer, 100'den fazla yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

Taliban yönetiminden çeşitli kaynaklar onlarca evin yıkıldığını ve "enkaz altında" olduğunu söyledi.

Taliban hükümet yetkilileri, insani yardım kuruluşlarına, heyelan ve sel nedeniyle yalnızca hava yoluyla ulaşılabilen bazı uzak dağlık bölgelerde kurtarma çalışmalarına yardım etme çağrısı yaptı.

Depremin merkez üssü, Afganistan'ın en büyük beşinci kenti olan, Nangarhar vilayetinin de başkenti Celalabad'a 27 kilometre uzakta ve yerin 8 kilometre altında.

Deprem, Afganistan'ın başkenti Kabil'den, 300 kilometreden uzak mesafedeki Pakistan'ın başkenti İslamabad'a kadar birçok bölgede binaları salladı.