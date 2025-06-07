Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
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Afganistan'da geçici Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund genel af ilan edildiğini açıkladı. Ahund, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından başka ülkelere kaçan Afganlara ülkelerine geri dönme çağrısı yaptı.

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası başka ülkelere kaçan Afganlara ülkelerine geri dönme çağrısı yaptı.

AFGANLARA "ÜLKENİZE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Ahund, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeden kaçan tüm Afganların "eve dönmekte serbest olduğunu" ve "kimsenin onlara zarar vermeyeceğini" belirterek, "Atalarınızın topraklarına dönün ve barış ortamında yaşayın." ifadesini kullandı. Ahund, genel af ilan edildiğini açıkladı.

Ahund, ayrıca ülkelerine dönen Afganlara uygun hizmetler sunulması ve barınak sağlanması için yetkililere talimat verdiğini bildirdi.

2021'DE ÇOK SAYIDA AFGAN ÜLKESİNİ TERK ETTİ

ABD ve NATO'nun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda Afgan ülkelerini terk etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek Afganistan dahil 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ülkenize sahip çıkın kardeşlerim çok ama çok çalışkan bir milletsiniz Allah yardımcınız olsun

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