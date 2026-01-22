Haberler

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kritik ismi kaçarken yakalandı

Güncelleme:
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün yönetici isimlerden olduğu belirtilen Serdar Dayanık, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Dağınık hakkında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı başta olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş hükümler bulunuyor.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava kapsamında hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hüküm bulunan Serdar Dağınık, yakalandı.

Çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın elebaşlığını yaptığı suç örgütüne yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti.

KRİTİK İSİM YAKAYI ELE VERDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgilere göre, suç örgütünün yönetici kadrosunda yer alan ve hakkında kesinleşmiş yaklaşık 150 yıla yakın hapis cezası bulunan Serdar Dayanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleriyle koordineli yürüttüğü operasyonla Muğla'da yakalandı.

AVRUPA'YA KAÇACAKTI

Hakkında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı başta olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş hükümler bulunan Dayanık'ın, Avrupa'ya kaçmak üzereyken gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan tespitlere göre, şüphelinin bir dönem saklanmak amacıyla bir avukatlık bürosunda yaşadığı, çok sayıda telefon hattı değiştirdiği, ancak emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bugün yakalandığı öğrenildi.

