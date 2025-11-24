Haberler

Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Güncelleme:
Haiti açıklarındaki Gonave Adası'nı ele geçirip adadaki kadın ve çocukları seks kölesi olarak kullanmayı planlayan iki Amerikalı genç yakayı ele verdi. Planlarını hayata geçirmek için askeri eğitim de alan ikili, paralı asker toplama girişimlerinde bulundu. Yakalanan gençler sorgulama sırasında tüm planlarını itiraf etti.

  • ABD Adalet Bakanlığı, Gavin Rivers Weisenburg ve Tanner Christopher Thomas'ın Haiti'deki Gonave Adası'nı işgal etme, erkekleri öldürme ve kadınlarla çocukları köleleştirme planı kurdukları iddiasıyla suçlandığını açıkladı.
  • İkili, Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 arasında yabancı bir ülkede cinayet, adam kaçırma ve çocuk pornografisi üretme komplosu kurmakla suçlanıyor.
  • Weisenburg ve Thomas, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya; çocuk pornografisi suçundan ise 15 ila 30 yıl hapis cezası alabilirler.

ABD Adalet Bakanlığı, Haiti açıklarındaki Gonave Adası'nı işgal etme ve adadaki erkekleri öldürüp, kadınlarla çocukları köleleştirme planı kurdukları iddiasıyla Kuzey Teksaslı iki gencin suçlandığını açıkladı.

SUÇ LİSTESİ ÇOK KABARIK

21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Tanner Christopher ThomasTeksas Doğu Bölgesi federal büyük jürisi tarafından yabancı bir ülkede cinayet, adam kaçırma ve çocuk pornografisi üretme komplosu kurmakla suçlanıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, ikili Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında Haiti Cumhuriyeti'ne bağlı Gonave Adası'nda yasadışı bir keşif gücü toplamak ve yönetmek amacıyla planlar yaptı.

HER ŞEY KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

Weisenburg ve Thomas Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki sürede, adadaki tüm erkekleri öldürmeyi ve kadınlar ile çocukları seks kölesi olarak kullanmayı hedefledi. İkili bu amaçla yelkenli, ateşli silahlar ve mühimmat satın almayı, paralı asker olarak görev yapacak kişiler bulmayı planladı.

KAPSAMLI HAZIRLIK İŞE YARAMADI

İkili, planlarını hayata geçirmek için kapsamlı hazırlıklara girişti. Haiti dilini öğrenen ikili, taraftar toplamak için işe girişimlerinde bulundular.Askeri beceri kazanmak amacıyla okullara kaydolup araştırma yapan ikiliaskeri eğitim almak için ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI YAKALATTI

İki kafadar, eğitim sırasındaki sıra dışı hareketleri şüphe çekince yakayı ele verdi.FBI tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki genç yakalandı ve sorguda planlarını itiraf etti.

MÜEBBET HAPİS ALABİLİRLER

Savcı Jay R. Combs,Weisenburg ve Thomas'ın yabancı bir ülkede cinayet işlemek için federal komplo kurmaktan suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu, çocuk pornografisi üretme suçundan ise her biri için 15 ile 30 yıl arasında hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Müslüman Afganli, pakistanli veya suriyeli olsa idi..Hakaretlerin haddi hesabı olmazdı. Ama suçu işleyen Gvr ABD li Sömürgeci efendimiz, kıymetimizi olunca yeterli eleştiri olmuyor. Millet olarak ülkemizi işgal eden somurgecilerin kölesi aşığı olmuşuz. Stocholm sendromu yaşıyoruz.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

Bu ikisini hadım Edip bunları seks kölesi olarak çalıştıracaksın bir ömür O zaman ibret olur masumlara zülüm etmenin işkence etmenin bedelini öderler

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandas:

Epistein adasını örnek almışlar belli ki....

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
