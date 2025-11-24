Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

ABD Adalet Bakanlığı, Haiti açıklarındaki Gonave Adası'nı işgal etme ve adadaki erkekleri öldürüp, kadınlarla çocukları köleleştirme planı kurdukları iddiasıyla Kuzey Teksaslı iki gencin suçlandığını açıkladı.

SUÇ LİSTESİ ÇOK KABARIK

21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Tanner Christopher ThomasTeksas Doğu Bölgesi federal büyük jürisi tarafından yabancı bir ülkede cinayet, adam kaçırma ve çocuk pornografisi üretme komplosu kurmakla suçlanıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, ikili Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında Haiti Cumhuriyeti'ne bağlı Gonave Adası'nda yasadışı bir keşif gücü toplamak ve yönetmek amacıyla planlar yaptı.

HER ŞEY KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

Weisenburg ve Thomas Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki sürede, adadaki tüm erkekleri öldürmeyi ve kadınlar ile çocukları seks kölesi olarak kullanmayı hedefledi. İkili bu amaçla yelkenli, ateşli silahlar ve mühimmat satın almayı, paralı asker olarak görev yapacak kişiler bulmayı planladı.

KAPSAMLI HAZIRLIK İŞE YARAMADI

İkili, planlarını hayata geçirmek için kapsamlı hazırlıklara girişti. Haiti dilini öğrenen ikili, taraftar toplamak için işe girişimlerinde bulundular.Askeri beceri kazanmak amacıyla okullara kaydolup araştırma yapan ikiliaskeri eğitim almak için ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI YAKALATTI

İki kafadar, eğitim sırasındaki sıra dışı hareketleri şüphe çekince yakayı ele verdi.FBI tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki genç yakalandı ve sorguda planlarını itiraf etti.

MÜEBBET HAPİS ALABİLİRLER

Savcı Jay R. Combs,Weisenburg ve Thomas'ın yabancı bir ülkede cinayet işlemek için federal komplo kurmaktan suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu, çocuk pornografisi üretme suçundan ise her biri için 15 ile 30 yıl arasında hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı.