Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Adalet Bakanı Sayın Velid es-Samani ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Güçlü bir zemine sahip olan adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, önümüzdeki süreçte atacağımız adımları konuştuk. Ortak tarih ve kültür zemininden güç alan dost ve kardeş ülkeler olarak her alanda olduğu gibi adalet ve hukuk alanında da ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mevkidaşım Sayın Velid es-Samani'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.