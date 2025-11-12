Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madrid Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İspanya'daki temaslarımız kapsamında Madrid Büyükelçimiz Nüket Küçükel Ezberci'yle bir araya geldik. Ülkede yürütülen çalışmalar ve vatandaşlarımız için yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldık. Bayrağımızı gururla dalgalandıran, ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.