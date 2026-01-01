Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüyor.

ADALET BAKANI TUNÇ DA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçen on binlerce kişinin içinde dikkat çeken isimler de vardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da kalabalığın arasında yer aldığı görüldü.

PANKARTA EL VERDİ

Bakan Tunç'un "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" pankartını tutan kortejin başında yer aldığı görüldü.