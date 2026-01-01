Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı
Güncelleme:
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte dikkat çeken isimler de var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da yürüyüşe katılırken servis edilen görüntülerde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" pankartını tutan kortejin başında yer aldığı görüldü.

Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüyor.

ADALET BAKANI TUNÇ DA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçen on binlerce kişinin içinde dikkat çeken isimler de vardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da kalabalığın arasında yer aldığı görüldü.

PANKARTA EL VERDİ

Bakan Tunç'un "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" pankartını tutan kortejin başında yer aldığı görüldü.

Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıftrkvfgcx9:

göz boyama boş işler yürüyünce ne oluyor önemli olan caydırıcılık kayda değer bir harakat yapılmalı bence yoksa yedi 24 yürü Fas’a fiso

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus:

Biz açız açız, ülkemizde adalet yok, uyuşturucu içti diye adamlar yakalanıyor. yazık siz filistini boşverin biz burdayız diye bağıran doymazlar şimdi yorumlara çökecek. Merak etmeyin toprak gözünüzüde karnınızıda doyuracak. Merak etmeyin Allahın adaleti size tam tecelli edecek ve merak etmeyin susarak ve mallarını alarak destek verdiğiniz kafirlerle birlikte cehenneme sürüleceksiniz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

