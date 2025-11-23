Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Macaristanlı Meslektaşı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile yapılan ikili görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve gelecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'2'nci Uluslararası Adalet Konferansı' kapsamında Macaristan Adalet Bakanı Sayın Bence Tuzson ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız iş birliği mutabakat zaptı çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik ve bundan sonra atacağımız adımlar üzerine konuştuk. Tarihi yakın ilişkilerimizin olduğu Macaristan'la ilişkilerimizi ve dostane bir şekilde yürüttüğümüz etkili iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
