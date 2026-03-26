BAE'de engellenen füzenin parçaları caddeye düştü: 2 ölü, 3 yaralı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir balistik füzeye ait parçaların caddeye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi havada başarılı bir şekilde imha etmesinin ardından Sweihan Caddesi'ne düşen enkaz parçalarıyla ilgili yetkililerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı ve caddedeki çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı.

Olayla ilgili yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında, halka yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaları ile asılsız söylentiler ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

