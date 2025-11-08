Haberler

Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım

Güncelleme:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus'ta tutuklanan 84 muhalif siyasetçi Raşid Gannuşi'nin cezaevinde açlık grevine başlamasıyla ilgili paylaşım yaptı. İngilizce paylaşımında Gül, "Gannuşi demokrasiye inanıyordu ve iktidara geldiğinde bunu en iyi şekilde uyguladı. Böyle bir adamı hücresinde ölüme terk etmek büyük bir ayıp olur. Herkes onun serbest bırakılmasına yardım etmeli." dedi.

  • Abdullah Gül, Raşid Gannuşi'nin cezaevinde açlık grevine başladığını İngilizce bir paylaşımda duyurdu.
  • Abdullah Gül, Raşid Gannuşi'nin serbest bırakılması için herkesin yardım etmesi gerektiğini ifade etti.
  • Raşid Gannuşi, Tunus'ta devlet güvenliğine karşı komplo kurma soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında çok sayıda kişi tutuklandı. Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verildi. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler geldi.

ABDULLAH GÜL'DEN RAŞİD GANNUŞİ" PAYLAŞIMI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Gannuşi ile ilgili paylaşım yaptı. Gannuşi'nin açlık grevine başladığını belirten Gül, İngilizce paylaşımında şunları söyledi: "84 yaşındaki Raşid Gannuşi'nin cezaevinde açlık grevine başladığını öğrendim. Gannuşi demokrasiye inanıyordu ve iktidara geldiğinde bunu en iyi şekilde uyguladı.

"HÜCRESİNDE ÖLÜME TERK ETMEK BÜYÜK AYIP OLUR"

Böyle bir adamı hücresinde ölüme terk etmek büyük bir ayıp olur. Herkes onun serbest bırakılmasına yardım etmeli."

RAŞİD GANNUŞİ KİMDİR?

Raşid Gannuşi, Tunus'un en tanınmış siyasetçilerinden ve önemli bir İslami düşünürdür. Kendisi, Tunus'taki köklü İslami eğilimli siyasi güç olan Nahda Hareketi'nin kurucusu ve uzun süreli lideridir. Felsefe alanında derin bir eğitim almış olan Gannuşi, Arap dünyasında İslam, demokrasi ve modernite arasındaki ilişkiyi ele alan eserleriyle dikkat çeken entelektüeller arasında yer alır.

Siyasi kariyeri, Tunus'un eski rejimleri döneminde zorlu süreçlerden geçmiştir; hapis cezaları almış ve uzun yıllar yurt dışında, özellikle İngiltere'de sürgünde yaşamıştır. 2011 yılındaki Tunus Devrimi'nin ardından ülkesine dönerek aktif siyasete yeniden katılmış ve bu süreçte elde edilen siyasi kazanımlarda kilit rol oynamıştır. 2019 yılından 2021 yılına kadar ise Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

