ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait LHA-7 tipi USS Tripoli gemisinin füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, “5 binden fazla denizci ve piyade taşıyan gemi İran’ın yıldırım hızındaki füze saldırılarıyla hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

GEMİ GERİ ÇEKİLDİ İDDİASI

İran tarafı, saldırının ardından geminin Hint Okyanusu’nun güneyine doğru çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Ancak saldırının boyutuna ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

ABD’DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

ABD makamları ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum, iddiaların teyidi konusunda belirsizliğin sürmesine neden oldu.

MART AYINDA BÖLGEYE GİRMİŞTİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre USS Tripoli, mart ayı sonlarında Orta Doğu’ya konuşlandırıldı. 844 fit uzunluğunda ve 106 fit genişliğindeki gemi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesi ile çeşitli hava unsurlarını taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Gemi, 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yapıyor.

İRAN ATEŞKESİ REDDETTİ, GARANTİ İSTEDİ

Öte yandan; savaşın 38. gününde Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ve İran’a ateşkes teklifi iletildi. Tarafların teklifi kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması öngörülüyordu; ancak İran teklifi reddetti. Tahran yönetimi ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep etti.

