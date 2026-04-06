Haberler

ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD’ye ait USS Tripoli amfibi hücum gemisini füze saldırısıyla hedef aldığını duyururken, geminin saldırı sonrası bölgeden çekildiği öne sürüldü.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait LHA-7 tipi USS Tripoli gemisinin füze saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.
  • İran tarafı, saldırının ardından geminin Hint Okyanusu'nun güneyine doğru çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.
  • ABD Merkez Komutanlığı verilerine göre USS Tripoli, mart ayı sonlarında Orta Doğu'ya konuşlandırıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait LHA-7 tipi USS Tripoli gemisinin füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, “5 binden fazla denizci ve piyade taşıyan gemi İran’ın yıldırım hızındaki füze saldırılarıyla hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

GEMİ GERİ ÇEKİLDİ İDDİASI

İran tarafı, saldırının ardından geminin Hint Okyanusu’nun güneyine doğru çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Ancak saldırının boyutuna ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

ABD’DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

ABD makamları ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum, iddiaların teyidi konusunda belirsizliğin sürmesine neden oldu.

MART AYINDA BÖLGEYE GİRMİŞTİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre USS Tripoli, mart ayı sonlarında Orta Doğu’ya konuşlandırıldı. 844 fit uzunluğunda ve 106 fit genişliğindeki gemi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesi ile çeşitli hava unsurlarını taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Gemi, 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yapıyor.

İRAN ATEŞKESİ REDDETTİ, GARANTİ İSTEDİ

Öte yandan; savaşın 38. gününde Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ve İran’a ateşkes teklifi iletildi. Tarafların teklifi kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması öngörülüyordu; ancak İran teklifi reddetti. Tahran yönetimi ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep etti.

İlgili Haberler
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vurulduABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
Kaynak: Haberler.com
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı

Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Güray Dilli:

Korku dağları sardı , anlaşılan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
samet:

Erkekliğin yarısı kaçmaktır .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Ali Çelik:

ABD kaşınıyor bu çemberden kazanarak çıkmayı hayal etmek bile delilik İran'ı vursan ne geçecek eline tüm İran halkını Yok etmeden sana burada huzur vermezler İsrail sonu kendi halkıyla Yok olacak sadece savaşa girerse Türkiye ile Türkiye karardan girip İsrail i Yok eder ve bu savaşa tüm müslüman ülkeler in askerleri de eşlik eder

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
t6trgpxbzp:

Allah hım hayırlı haberlerini bekliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Melih İnce:

İran’ın potansiyeli ortada. Çin gibi bir müttefiki varken Amerikanın işi oldukça zor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

Silivri'yle ilgili çarpıcı yemek-su iddiası! Savcılıktan açıklama var
“Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau 25 yaşında

“Dünyanın en güzel kızı” 25 yaşında! Doğum gününü bu kareyle kutladı
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

Silivri'yle ilgili çarpıcı yemek-su iddiası! Savcılıktan açıklama var
“Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau 25 yaşında

“Dünyanın en güzel kızı” 25 yaşında! Doğum gününü bu kareyle kutladı
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim