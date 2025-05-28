ABD, Yurt Dışından Eğitim İçin Öğrenci Vizelerini Durdurdu

ABD, Yurt Dışından Eğitim İçin Öğrenci Vizelerini Durdurdu
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ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapılması amacıyla vize görüşmelerini durdurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine yeni randevu tarihleri oluşturulmasını durdurma talimatı verdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

ABD basını, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili 'daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar' öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı. Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken, 'teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan' yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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