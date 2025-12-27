ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Noel tatilinin ardından evlerine dönmeye çalışan Amerikalılar, ülke genelini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle büyük aksaklıklarla karşılaştı. Binlerce uçuş iptal edilirken, gecikmeler yüzünden bazı yolcular havaalanlarında saatlerce bekledi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE SORUNLAR YAŞANDI

Fırtınalar sadece ABD ile sınırlı kalmadı; küresel havayolları bin 690 uçuşu iptal ederken, 20 bin 207 uçuş gecikti. Yolcular, havaalanlarında uzun bekleyişlerle karşı karşıya kaldı, bazıları uçuşları iptal olduğu için yerlerde uyumak zorunda kaldı.

NEW YORK VE DOĞU KIYISINDA ETKİLİ OLDU

New York'un üç büyük havalimanı, LaGuardia, JFK ve Newark kış koşullarından ciddi ölçüde özellikle etkilendi. Tahminler, bölgede 23 santimetreye kadar kar yağışı olabileceğini gösteriyor. Detroit, Philadelphia ve Boston havalimanlarında da ciddi uçuş iptalleri ve gecikmeler bildirildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ZOR DURUMDA

JetBlue ve Delta, en çok iptal yaşayan havayolu şirketleri oldu. Doğu Saati ile 17.00'ye kadar JetBlue 225, Delta ise 212 uçuşunu iptal ederken, havayolları değişiklik ücretlerini kaldırdı ancak biletlerin sınırlı olduğu belirtildi.